L'ANC anul·la la candidatura a la reelecció d'un secretari nacional

La junta electoral de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va comunicar a Roger Heredia que la seva candidatura a les eleccions al Secretariat Nacional queda impugnada. L'organisme ha al·legat que Heredia ha fet intervencions a mitjans de comunicació durant la campanya electoral i que, si no hi ha una relació laboral, això és motiu d'impugnació per incomplir el reglament intern. Al seu torn, Heredia va explicar que va acreditar la relació laboral però que la junta electoral li ha requerit un contracte laboral. Heredia va afirmar que la impugnació és un atac «selectiu» i «vexatori».