La mascareta continuarà sent obligatòria a la 'nova normalitat'

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha avançat que l'obligatorietat de l'ús de mascareta quan no es pugui garantir la distància de seguretat es mantindrà a la "nova normalitat". Durant la roda de premsa d'aquest divendres, Simón ha dit que aquesta és la "intenció" però que depèn de diversos ministeris i caldrà veure "com queda la versió final". De fet, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, comunicarà aquesta tarda als consellers autonòmics a la trobada interterritorial el document en el qual el govern espanyol treballa i que s'aprovarà dimarts que ve al Consell de Ministres. La intenció és que hi puguin fer aportacions.

Sanitat va decidir el mes passat ampliar l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta –que ja ho era al transport públic- als espais tancats i al carrer sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres. Illa també ha assegurat en reiterades ocasions els últims dies que a la nova normalitat caldrà seguir "quatre normes bàsiques": mascaretes, distància de seguretat, higiene personal i dels espais públics i tancats.