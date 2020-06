Un nou cas de brutalitat policial causa una onada d'indignació als EUA

Un home de 75 anys es troba en estat greu després de ser agredit per la policia de Buffalo, al nord de l'estat nord-americà de Nova York, en una acció que va ser gravada en vídeo i s'ha viralitzat a les xarxes socials, causant una nova inada d'indignació als EUA. L'home va poder ser estabilitzat i comença a recuperar-se.

Coincidint amb una nova jornada de protestes per la mort amb tints racistes de l'afroamericà George Floyd a mans d'un policia blanc a Minneapolis, a última hora de dijous dos agents van empènyer un ancià que protestava en actitud pacífica prop de l'ajuntament de Buffalo, caient a terra. L'home va caure cap a enrere, es va colpejar el cap i va sagnar per les orelles, davant la passivitat del grup policial que actuava per aplicar el toc de queda a la ciutat. Arran d'aquest nou episodi de brutalitat policial, dos agents han estat suspesos després de deixar inconscient en un bassal de sang l'home de 75 anys.

Paral·lelament, el governador de l'estat nord-americà de Nova York, Andrew Cuomo, va anunciar que espera que la setmana que s'aprovi un paquet de reformes per combatre els abusos policials. La proposta, que ha de passar pel legislatiu estatal, consta de quatre mesures, començant per la modificació d'una llei que ara mateix manté secrets els historials disciplinaris dels policies.

Per part seva, el president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que el seu pla per superar les tensions racials és afavorir el creixement econòmic i que George Floyd s'alegraria des del cel si veiés la nova dada sobre atur. Les polèmiques declaracions de Trump van arribar durant una llarga compareixença davant la premsa en la qual va celebrar que l'índex d'atur als Estats Units hagi baixat inesperadament al 13,3% al maig des del 14,7% de l'abril.