Sis mesos de presó per a Pablo Hasél per agredir un periodista

El jutjat penal número 1 de Lleida ha condemnat el raper Pablo Hasél a sis mesos de presó per un delicte de lesions per agredir un periodista de Tv3 en una roda de premsa al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), ocupat per estudiants i persones que no estudiaven el 2 de juny de 2016. El jutge considera provat que Hasel va empènyer, va insultar i va ruixar amb un líquid de neteja el periodista, i per aquest motiu, a més de la pena de presó, l'obliga a indemnitzar a la víctima amb 12.150 euros.

La sentència, que pot ser recorreguda, condemna per un delicte de coaccions Pablo Hasél i altres tres acusats i s'imposa a cadascun d'ells una multa de 5.400 euros per haver impedit que els periodistes gravessin tapant-los les seves càmeres.

Un altre periodista, un fotògraf del diari Segre, va rebre una empenta i va caure damunt d'una taula del despatx del rector de la universitat. Posteriorment li van ruixar el clatell amb vinagre. També TV3 va denunciar danys a la seva seu a Lleida, que va aparèixer amb pintades i vidres trencats dies després.