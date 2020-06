Aragonès adverteix a JxCat que ajornar la taula de diàleg seria una «irresponsabilitat»

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va alertar el president del govern espanyol, Pedro Sànchez, que no tindrà ERC al costat sinó «de cara». «De cara per parlar de les necessitats d'avui, per negociar i per reivindicar els drets de la ciutadania, per afrontar el diàleg i per defensar el dret a la independència», va manifestar en la seva intervenció en el Consell Nacional d'ERC celebrat telemàticament. El dirigent d'ERC va assegurar que seria una «irresponsabilitat» no seure de nou a la mesa de negociació tot i els «recels» i la pèrdua de confiança. D'altra banda, va exigir a l'independentisme «abandonar els retrets» i va afirmar que no s'ha d'imposar «qui més cridi» sinó «qui fa les propostes més útils».

«No ens fa res seure a la mesa de negociació amb qui no pensa com nosaltres si el tenim al davant», va declarar Aragonès. Així, ha defensat que «hi haurà mesa de negociació» i ha defensat que els republicans no cometran «la irresponsabilitat de desaprofitar aquesta oportunitat», tot i que s'ha mostrat conscient dels «recels i precaucions». «La nostra obligació és intentar-ho», va resumir. A més, va reconèixer que durant la gestió de l'estat d'alarma, el govern de Sánchez «ha perdut credibilitat i confiança» però va reivindicar que la millor forma de seguir avançant és «seure de nou» i seguir reivindicant l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia.

En aquest sentit, va sostenir que amb això no s'obliden ni de la repressió ni dels presos i exiliats i ha assegurat que tenen ben clar que «la independència és el millor que li pot passar a Catalunya». «A ERC lliçons poques», va etzibar, al temps que afirmava que en l'objectiu d'assolir-ho «cal posar l'Estat davant les seves contradiccions». Segons Aragonès, la base de la relació amb el govern espanyol «no ha estat la confiança cega amb l'altra part» sinó la «força» de la voluntat popular que va donar el mandat a l'independentisme de defensar els seus ideals arreu, «també en la taula de negociació».