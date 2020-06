L'excap de l'Estat Major de Defensa, Julio Rodríguez, entra a l'executiva de Podem

El nou Consell Ciutadà Estatal (CCE) de Podem va aprovar ahir la conformació del nou Consell de Coordinació Estatal –l'òrgan que s'encarrega de dirigir el dia a dia del partit–, que estarà compost per 20 persones a més del secretari general, Pablo Iglesias, i que són pràcticament els mateixos dirigents que ja conformaven el seu anterior equip, amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, mantenint-se com a número dos, amb el càrrec ara de secretària d'Acció de Govern.

Això sí, hi ha noves incorporacions de dirigents que en els últims temps havien anat cobrant cada vegada més protagonisme a Podem, com el president parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens; el cap de gabinet d'Iglesias en la Vicepresidència segona, Julio Rodríguez (excap de l'Estat Major de Defensa); o la líder del partit en l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, que exercirà de portaveu de Podemos al costat del veterà Rafa Mayoral.

Així, dels 17 membres que formaven l'anterior Executiva, repeteixen Irene Montero, Juanma de l'Olmo, Ione Belarra, Pablo Echenique, Alberto Rodríguez, Ana Marcello, Noelia Vera, Idoia Villanueva, Nacho Álvarez, Sofía Castañón, Txema Guijarro, Pablo Fernández i Pilar Garrido.

Els únics que no repeteixen de l'anterior executiva són la fins ara secretària de Plurinacionalitat, Meri Pita –que va sortir d'aquest òrgan però formarà part d'un nou creat per a dirigir el partit entre Consells Ciutadans–; la vicepresidenta tercera del Congrés i secretària de Polítiques contra la Corrupció, Gloria Elizo, que abans de Vistalegre III va decidir fer un pas a un costat i no presentar candidatura a la nova direcció; i l'eurodiputat Miguel Urbán, que va deixar Podem al costat del seu sector dels anticapitalistes al març. El CCE es reunirà setmanalment.