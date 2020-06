Sánchez defensa que farà una transferència «sense precedents» a les autonomies i destaca el «gest de lleialtat»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que l'Estat farà una transferència de recursos "sense precedents" als governs autonòmics i ha assegurat que les característiques del fons es basen en "un gest de lleialtat". En resposta a les crítiques d'alguns presidents, entre ells Quim Torra, ha entès "que vulguin més i més" però ha defensat que s'abonaran 16.000 milions d'euros. El fons serà aprovat pel Consell de Ministres del 16 de juny a través d'un reial decret i del total, 9.000 milions d'euros seran per a sanitat, que es començaran a rebre al juliol, 2.000 per a educació al setembre i fins a 5.000 per a repartir entre les comunitats de règim comú per la davallada d'ingressos. Ha defensat també l'aprovació del decret de la 'nova normalitat'.