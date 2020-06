Els treballadors de la Nissan mantenen «la lluita al carrer»

Treballadors de les plantes de Nissan a Catalunya es van aplegar ahir en una multitudinària concentració a les portes de la fàbrica de Montcada i Reixac, en el que s'ha batejat ja com el campament de «La Resistance» per demostrar la unió i la força d'uns treballadors que estan disposats a lluitar fins el final per revertir la marxa de la multinacional de Catalunya.

L'acte també va servir per fer un reconeixement a la gent que ha contribuït a la caixa de resistència per «mantenir la lluita al carrer» i fer una crida «urgent» als que encara no ho han fet. La plantilla fa 34 dies que està en vaga indefinida.Els treballadors, acompanyats de familiars i amics, van fer cua sota un sol de justícia per fer-se una foto amb el grafit del «Daruma», símbol de les mobilitzacions.