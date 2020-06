Els Bombers fan una vintena de sortides pels forts xàfecs

Els Bombers de la Generalitat van fer ahir una vintena de sortides pels forts xàfecs arreu de Catalunya, cap de gravetat. Els serveis van estar molt repartits i bàsicament van consistir a retirar branques d'arbre caigudes a la via o d'altres objectes que amenaçaven de caure, com per exemple tendals o teules. A Canyelles (Garraf) es van acumular 20,7 litres en només 30 minuts i van destacar altres quantitats com els 25,2 litres de Calldetenes o els 22 de Castelldefels. De fet, el Meteocat ja va alertar que les tempestes anirien a més al llarg de la jornada, amb especial incidència a les comarques del Berguedà, Osona i Ripollès, amb registres de fins a 100 litres per metre quadrat.