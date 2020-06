ERC demana a la militància que faci aportacions a la Caixa de Solidaritat

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va fer ahir una crida entre la militància perquè faci donacions a la Caixa de la Solidaritat per recollir diners per afrontar la fiança d'1,63 milions que ha imposat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) als diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvadó per l'1 d'octubre.

Després que la Caixa de la Solidaritat hagi iniciat una campanya de recollida de donacions que finalitza el pròxim 25 de juny, diferents territorials d'ERC estan informant de la situació judicial de Jové i Salvadó i el termini per col·laborar-hi. En cas que Jové i Salvadó no dipositin la fiança, el TSJC procedirà a embargar-los els béns. Fonts d'ERC van explicar que, ara per ara, no preveuen impulsar una quota solidària dels militants. Les mateixes fonts van concretar que en el passat es va impulsar una quota solidària, addicional a la que es paga com a militant, que es destinava a la Caixa de la Solidaritat pels processats per l'1-O. En aquesta ocasió, aquesta possibilitat no s'ha plantejat.