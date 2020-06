El judici per l'assassinat del jesuïta Ellacuría s'inicia aquesta setmana

L'Audiència Nacional preveu començar aquesta setmana el judici de l'assassinat d'Ignacio Ellacuría i altres sacerdots jesuïtes espanyols a El Salvador el 1989. La vista asseurà a la banqueta l'ex-coronel i exviceministre de Seguretat Pública del Salvador Inocente Orlando Montano i l'extinent René Yusshy Mendoza, un dels líders del grup d'oficials d'elit La Tandona pels assassinats de cinc jesuïtes espanyols en el país fa més de 30 anys.

Segons l'escrit d'acusació, la Fiscalia sol·licita que Montano sigui condemnat a 150 anys de presó, 30 anys per cada un dels cinc «assassinats terroristes» de religiosos espanyols, entre els quals hi havia el rector de la Universitat Centreamericana (UCA), el jesuïta basc Ignacio Ellacuría, ideòleg de la Teologia de l'Alliberament. Per a Mendoza, sol·licita cinc anys de presó.

Els fets van passar el 16 de novembre de 1989, quan un grup de militars salvadorencs van executar els sis jesuïtes així com a la dona i la filla de 15 anys d'edat del guàrdia de la universitat. Cinc dels sacerdots assassinats eren espanyols: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana i Juan Ramón Moreno Pardo, tots d'entre 47 i 59 anys. És per això que el cas ha arribat a l'Audiència Nacional.

Segons l'acte de processament, la mort dels jesuïtes es va produir en un context «d'intensa polarització» entre el Govern militar d'El Salvador i el Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional, on els sacerdots eren mediadors entre les parts i van ser acusats d'actuar al servei del Kremlin. L'ex-coronel va ser extradit per Estats Units el 2017 i ha estat a la presó a l'espera del judici.