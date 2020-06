Un més a Minneapolis

La caseta baixa, separada en dos habitatges, obre un d'aquests carrers idíl·lics típics dels suburbis residencials de classe mitjana acomodada dels Estats Units, amb files d'arbres a la carretera i cuidats jardins frontals. És la més modesta en aquesta via del suburbi de St. Louis Park, a Minneapolis, molt a prop d'un gran parc, un llac i un «country club» amb camp de golf. A la finestra, les cortines estan tirades per darrere de petites peces d'art africanes. Ningú contesta en trucar a la porta, presidida per un crucifix, però el nom en un adhesiu taronja en la bústia, i el cartell que uns veïns han col·locat a la façana, recorden qui vivia aquí: «Justícia per a George Floyd».

Aquí portava la seva vida l'home que s'ha convertit en icona, l'última víctima coneguda d'una brutalitat policial endèmica amb els negres als Estats Units, la gota que ha colmat la paciència i despertat amb imparable força el crit per la justícia, no ja només de la comunitat afroamericana, sinó de tot el país. I en la història personal de Floyd està representada la de tants i tants altres.

Floyd, que havia nascut feia 46 anys a Raeford, Carolina del Nord, es va criar i va passar gairebé tota la seva vida a Houston. A la localitat texana va créixer en una família humil en els «projects» (habitatge protegit) del Third Ward, un dels districtes històricament negres.

Universitat inacabada

Allà, després d'una breu beca per a jugar a bàsquet a Florida, va tornar per a anar a la universitat, que finalment no va acabar. I allà va fer els seus primers passos en el rap, vivint i treballant, fins que alguna cosa es va torçar i va ser, durant el 2007, acusat de robatori a mà armada en un habitatge, per la qual cosa va passar cinc anys a la presó.

En sortir, Floyd, que tenia un fill de 27 anys, una filla de 22 i una altra de 6, va decidir començar de nou, mudant-se a Minneapolis, una ciutat on la comunitat negra ha estat creixent des que la desindustrialització va començar a sacsejar altres urbs com Chicago o Detroit, les que dècades abans havien recollit a bona part de la «gran migració» en la què sis milions de negres del sud van buscar oportunitats en el nord. I han estat onades que han transformat demogràficament la ciutat, que va passar de tenir el 8% de la població negra en els anys 60 al 20% actual, sense alterar del tot l'herència de la segregació.

Ferida sense cicatritzar

Les restriccions legals que impedien vendre terrenys o cases a qualsevol que no fos blanc estan il·legalitzades des de fa dècades, però la ferida d'aquest racisme sistèmic a tot els EUA encara no ha cicatritzat.

Aquest fet se suma a l'herència de la pràctica, també oficialment sancionada, del «redlining», que va aprofundir en la ferida de la marginalització negant serveis i crèdits. Això és part del que contribueix a fer que Minneapolis sigui, malgrat ser una de les ciutats dels EUA més recomanables per a viure en totes les llistes, també una amb les més accentuades disparitats racials del país.

Floyd es va llaurar una bona vida. Va estar ocupat en una botiga de Salvation Army, va conduir camions i va treballar en seguretat a El Nuevo Rodeo, un club on també hi treia diners extres Derek Chauvin, el policia que li acabaria llevant la vida.

Durant els últims anys, fins que la pandèmia del coronavirus el va deixar, igual que a milions persones més, a l'atur, George Floyd havia estat treballant de divendres a diumenge com a porter en el Conga Latin Bistro, l'amo del qual és qui li llogava la casa de St. Louis Park.

En el restaurant i discoteca, situat al centre de la ciutat, el recorden amb un gran afecte companys com César Segura, el xef salvadorenc que li preparava nachos amb «ropa vieja'» o arròs amb mariscos, el seu últim plat favorit, i el que Floyd s'emportava a casa a les tres del matí per a compartir amb la seva parella «güera» (blanca), Courteney Ross: «Era molt somrient, molt amable, ben educat», explica Segura mentre barreja unes peces de porc. «Mai li vaig escoltar una mala expressió o una mala paraula. El cap mai va tenir una reclamació de què hagués tractat malament a algú. I era bon col·laborador».

Com tants altres, Segura posa en dubte que Floyd, al qual molts han qualificat de «gegant amable», fes alguna cosa agressiva durant la seva fatal trobada amb la policia el 25 de maig. Maurice Lester Hall, l'amic que estava amb ell dins del cotxe quan els agents van arribar per una acusació que havia pagat uns cigars amb un bitllet fals de 20 dòlars, ha explicat que «des del principi va intentar mostrar, a la seva humil manera, que no s'estava resistint».

I el xef és de l'opinió que va tenir la desgràcia de creuar-se amb Chauvin, un agent amb el qual ell mateix va tenir una trobada anys abans, quan el policia el va parar durant 20 minuts, acusant-lo d'haver rodat la bicicleta en la qual anava.

«Fins i tot el company que anava amb ell em va dir que no m'arrestaria, que simplement esperés perquè era un racista», rememora.