Un més a Minneapolis

La caseta baixa, separada en dos habitatges, obre un d'aquests carrers idíl·lics típics dels suburbis residencials de classe mitjana acomodada dels Estats Units, amb files d'arbres a la carretera i cuidats jardins frontals. És la més modesta en aquesta via del suburbi de St. Louis Park, a Minneapolis, molt a prop d'un gran parc, un llac i un «country club» amb camp de golf. A la finestra, les cortines estan tirades per darrere de petites peces d'art africanes. Ningú contesta en trucar a la porta, presidida per un crucifix, però el nom en un adhesiu taronja en la bústia, i el cartell que uns veïns han col·locat a la façana, recorden qui vivia aquí: «Justícia per a George Floyd».



Universitat inacabada

Ferida sense cicatritzar