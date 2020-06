Milers de persones protesten contra el racisme arreu del país

Milers de persones es van concentrar ahir per tot el país en les diverses manifestacions convocades en contra del racisme sota el lema «Les vides negres importen» (Black Lives Matter) en memòria de George Floyd, el ciutadà que va morir essent víctima dels abusos policials el passat 25 de maig a Minneapolis. Les protestes es va desenvolupar en paral·lel a tota Espanya, organitzades principalment per la Comunitat Negra Africana i Afrodescendent d'Espanya (CNAAE).

A Barcelona, per exemple, es van reunir unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume. Alguns participants hi van acudir vestits de negre, seguint les consignes dels impulsors, i amb pancartes van criticar les morts pel racisme dels darrers dies als Estats Units. Hi van anar amb mascaretes i van cridar consignes com «Poder, justícia i reparació» i «Donald Trump és un criminal».

També unes 3.000 persones es van concentrar davant l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid contra el racisme. Els manifestants van mostrar pancartes amb noms de persones negres assassinades per la policia en els últims anys: des de Martin Luther King fins a George Floyd. Al crit de «No justice, no peace» («Sense justícia, no hi ha pau»), la protesta va discórrer de manera totalment pacífica.

Els assistents també van mostrar-se en contra de la Llei d'Estrangeria espanyola. «Estem aquí denunciant la mort del nostre germà George Floyd, però també denunciant el racisme que vivim aquí a Espanya; nosaltres som d'aquí, vivim aquí, dormim aquí, paguem impostos, llavors som d'aquí. Denunciem el racisme, no volem ser superiors a ningú, només volem lluitar pels nostres drets i per la igualtat de tothom», va declarar el portaveu de la CNAAE, Thimbo Samb.

Unes 600 persones van participar en la concentració a la plaça de la Paeria per denunciar el racisme que hi ha a les terres de Lleida, i en especial, amb els temporers de la campanya de la fruita. També a altres punts d'Espanya es van aplegar els ciutadans per solidaritzar-se amb els EUA i denunciar el racisme «estructural» instaurat a la societat: Tarragona, Bilbao, Vitòria i Sant Sebastià, entre d'altres.



Les mesures de seguretat

L'afluència de persones a les manifestacions va fer difícil mantenir les distàncies de seguretat, malgrat la insistència dels organitzadors. Per resguardar-ho, persones de l'organització van repartir mascaretes i guants als manifestants que no en portaven. En aquest sentit, el president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar que es complissin les normes de distància social a totes les manifestacions antiracistes. «El mateix que demano per a unes manifestacions ho exigeixo a unes altres. Que es compleixi la distància social i que no posem en risc la salut de tots», va assenyalar Sánchez. També va incidir en què el racisme, el masclisme i el feixisme «atempten contra la igualtat de drets» entre tots els ciutadans.

En la mateixa línia es va expressar l'alcaldessa Ada Colau assegurant que «Barcelona vol ser ciutat antiracista». En una piulada a Twitter, la batllessa de la capital catalana va considerar que «per això primer cal reconèixer que a la nostra societat també hi ha racisme transversal, inclòs racisme institucional» i per això va demanar que es regularitzi la situació dels immigrants sense permís de residència i es tanqui el Centre d'Internament d'Emigrants (CIE) de Barcelona.