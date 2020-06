Sanitat no registra cap mort en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 27.136 morts per coronavirus a Espanya, els mateixos que aquest diumenge. El que significa que en les últimes 24 hores no s'ha produït cap nova defunció. Segons l'últim informe del Ministeri, en els darrers set dies han mort per la malaltia 56 persones, 31 de les quals a Madrid i 5 a Catalunya. En relació al nombre de positius confirmats per proves, Sanitat els xifra en 241.717, 167 més que al total d'ahir, i en 48 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 9 són del País Valencià, 8 a Madrid i a Catalunya i a Navarra, 6 a cadascuna. En els últims set dies, hi ha hagut 145 ingressos hospitalaris i 14 en UCI.