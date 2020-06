ERC vol una postura independentista única sobre el suplicatori de Borràs

ERC vol consensuar la postura a adoptar per l'independentisme sobre el suplicatori de la portaveu de JxCat, Laura Borràs, amb un doble objectiu, la solidaritat amb els qui pateixin persecució per les seves idees i que no quedi cap ombra de dubte que l'independentisme rebutja la corrupció. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va explicar que el seu partit encara no ha decidit què votarà al Congrés quan tingui lloc la votació sobre el suplicatori per poder jutjar Laura Borràs per presumpta corrupció, acusada de fraccionar contractes mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.