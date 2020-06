Fiança de 1,25 milions de dòlars per al policia acusat de matar Floyd

L'expolicia de Minneapolis (Minnesota) acusat d'acabar amb la vida de George Floyd, Derek Chauvin, va comparèixer ahir per primera vegada davant la cort presidida per la jutge Jeannice Jenkins, que li va imposar una fiança de 1,25 milions de dòlars, amb l'opció de reduir-la a un milió sota certes condicions. La magistrada va establir que per poder optar a una reducció en la seva fiança, Chauvin s'ha de comprometre a complir amb la llei, comparèixer davant la cort, no treballar per a les forces de seguretat o seguretat privada, renunciar a les armes de foc i qualsevol permís d'armes , no abandonar l'estat de Minnesota i no tenir contacte amb la família de George Floyd.

Ni Chauvin ni el seu advocat, Eric Nelson, van posar objecció a la fiança ni a aquestes condicions durant aquesta vista judicial, que es va allargar durant uns quinze minuts. L'acusat es va presentar davant la jutge de manera telemàtica des de la presó de Oak Park Heighs, on es troba tancat sota l'acusació d'assassinat en segon grau.

Paral·lelament, centenars de persones es van reunir a l'església The Fountain of Praise, a Houston (Texas), per acomiadar George Floyd. Les portes d'aquest temple religiós van obrir poc abans del migdia, però moltes persones van arribar des de primeres hores del matí per assegurar-se que podrien donar l'últim adéu a aquest home, de 46 anys, que s'ha convertit en un símbol per a les víctimes del racisme policial als Estats Units i gran part del món.

Les restes mortals de Floyd van arribar per a la seva vetlla cap a les 9 del matí escortades per la seva família i diversos vehicles policials. El fèretre, banyat completament en or, va estar exposat al llarg del dia perquè els residents de Houston, la seva ciutat natal, poguessin retre-li homenatge.

Segons van confirmar fonts de l'entorn de l'excampió mundial de boxa Floyd Mayweather, el púgil nord-americà s'ha fet càrrec de totes les despeses del funeral després d'arribar a un acord amb la família de la víctima i va fer acte de presència.

Per part seva, l'oposició demòcrata va presentar un ambiciós projecte de llei destinat a reformar els departaments de Policia dels EUA, que prohibiria les tàctiques que van causar la mort de George Floyd i facilitaria les demandes contra aquells agents que fereixin o matin injustament ciutadans.

El candidat demòcrata a les eleccions presidencials de novembre als Estats Units, Joe Biden, es va reunir ahir amb la família de George Floyd. «Ha escoltat. Ha sentit el seu dolor i ha compartit la seva aflicció», va afirmar l'advocat de la família Floyd, Benjamin Crump.



Atropellament a Virginia

Per altra banda, l'autoproclamat president del Ku Klux Klan a l'estat de Virgínia, Harry H. Rogers, de 36 anys, va ser detingut després d'envestir amb la seva camioneta un grup de manifestants a Richmond, Virginia, durant les protestes per la mort de George Floyd. La fiscal de Henrico, Richmond, Shannon Taylor, va explicar que Rogers va ser arrestat diumenge per «envestir manifestants pacífics». Una persona va ser atesa al lloc després de l'incident, però no va ser necessària hospitalització.