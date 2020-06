El fiscal rebaixa la petició de pena per a Trapero a 10 anys de presó per sedició

El fiscal va anunciar ahir la rebaixa de la seva acusació contra el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de 11 anys de presó per rebel·lió a 10 anys per sedició, i va oferir com a alternativa una condemna a 60.000 euros de multa per desobediència, el que evitaria que entrés a la presó. La decisió de retirar l'acusació pel delicte de rebel·lió tenint en compte la sentència del procés, a més de Trapero, beneficia els altres dos acusats per aquest delicte i que també s'enfrontaven a 11 anys de presó: l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig -segon de l'exconseller Joaquim Forn, condemnat a 10 anys i mig per sedició.

D'aquesta manera, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, va reduir la seva petició de pena per a aquests tres acusats als 10 anys de presó per sedició i, en cas que el tribunal no consideri provat aquest delicte, ofereix com a alternativa condemnar-los a 60.000 euros de multa a cadascun per desobediència i inhabilitació especial per 1 any i 8 mesos.

Per a la tercera acusada, la intendent dels Mossos Teresa Laplana, el fiscal va mantenir la seva petició de 4 anys per sedició amb l'alternativa de 30.000 euros de multa i un any d'inhabilitació per desobediència.

Pel delicte de sedició, el fiscal reclama també la inhabilitació absoluta equivalent als anys de condemna, «amb la consegüent privació definitiva de tots els honors, ocupacions i càrrecs públics que tingui el penat, encara que siguin electius» o «qualssevol altres honors».

En el seu escrit de conclusions definitives, que va lliurar el fiscal a la secció primera penal de l'Audiència Nacional, que jutja aquests fets, Carballo esgrimeix com a prova de càrrec, entre d'altres, la documentació que tres mossos van transportar en una furgoneta, que va ser interceptada per la Policia Nacional «camí de la seva destrucció en una incineradora».

El fiscal destaca a més la «rellevància» dels Mossos d'Esquadra en els plans independentistes per la seva «capacitat investigadora i intimidatòria», el que va ser «imprescindible per protegir les accions dirigides a la celebració del referèndum». Per a això, afegeix, es van dedicar «a funcions impròpies d'un cos policial com va ser la realització de seguiments a d'altres cossos policials, entorpir la seva tasca i en alguns casos, fins i tot, oposar-se físicament».

Per part seva, Olga Tubau, l'advocada de Trapero, considera que l'alternativa de desobediència que la Fiscalia va plantejat ahir és l'«evidència verbalitzada» que no veu indicis suficients per a una condemna per sedició.