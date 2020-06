Joan carles i, «de la meca a la ceca»

Ha tingut efecte el comentari en què la Tribune de Genève es preguntava estupefacta sobre la despreocupació dels espanyols davant la imatge del seu llavors cap d'Estat passejant pels impecables parcs ginebrins amb un maletí que contenia milions d'euros en àrab. L'esmentat diari va avançar els presumptes cobraments de Joan Carles I que ara investigarà el Suprem, amb una particularitat. Les informacions arribades des de Suïssa suprimien qualsevol vaguetat. El llavors Rei va cobrar cent milions en comissions, res de suposadament. Fet pel qual també procedeix preguntar-se si la Fiscalia ha volgut avançar-se a unes conclusions demolidores dels seus col·legues helvètics.

La justícia és igual per a tots els que són iguals, una llei que exclou els caps d'Estat i les seves filles. No s'obre frívolament una investigació per suborn contra un Rei. Hi ha pocs dubtes que Joan Carles I va transitar «de la Meca a la Ceca», on s'encunyen les monedes, encara que els euros ja no portaven la seva efígie, a diferència de les primitives pessetes. El club de «palmeros» del monarca, que tant de mal li ha fet, haurà de revisar els comentaris entusiastes en què es ressaltava el deute impagable que contreia el país sencer amb les excel·lents relacions del seu monarca a l'Aràbia Saudita. Es veu que el deute era pagable, presumptament aquí i sens dubte a Suïssa.

No és el mateix condemnar ni suposadament Urdangarin que Joan Carles I, encara que el primer ha portat al segon. La declaració del Rei com a imputat davant un fiscal, que ningú havia previst durant quaranta anys de regnat, suposa la impugnació de la Transició. Per a milions d'espanyols que van respectar sense necessitat d'adorar-lo el cap de l'Estat, com a artífex d'un canvi impossible, trontolla l'època més pròspera de la història. El primer afectat és Felip VI, fill i hereu en tant que successor de l'investigat.