La «nova normalitat» que ens espera: mascareta obligatòria i PCR a tots els sospitosos

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el decret de mesures per a la "nova normalitat" i descarta una recentralització de competències. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que s'ha negociat el borrador i que han decaigut alguns punts. Entre ells la possibilitat "en cas que sigui necessari" de reassumir el control: "No hi haurà cap invasió". També s'ha pactat reduir les distàncies de seguretat interpersonal de 2 metres a 1,5 metres. La normativa, que estarà en vigor fins que es "derroti el virus", contempla també la obligatorietat de dur mascareta –tant en espais públics com privats- si no es pot mantenir la distància i preveu multes de fins a 100 euros per als que ho incompleixin.

També fixa que la covid-19 es considerarà una malaltia de declaració obligatòria urgent. Això implicarà que s'hauran de facilitar a les autoritats de salut pública competents totes dades necessàries per al seguiment i vigilància del virus.

Una obligació que afectarà tant a les administracions públiques com als centres públics i privats que en depenguin, especialment els serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris.

Els serveis de salut de les CCAA també hauran de continuar garantint, especialment a la primària, que a "tots" els casos sospitosos de coronavirus se'ls faci una prova PCR o un test de diagnòstic tan aviat com sigui possible. Tota la informació, estableix el decret, s'haurà de transmetre "en temps i forma".

Així mateix, les CCAA hauran de vetllar per garantir un nombre "suficient" de professionals per prevenir i controlar la malaltia, a més de garantir "un diagnòstic precoç". També l'atenció de casos, la vigilància epidemiològica i la creació de plans de contingència per assegurar una "resposta ràpida i coordinada".

Consell de Ministres

Pel que fa a les residències o centres amb necessitats especials, les administracions competents hauran de garantir la "coordinació" entre ells i disposar de plans de contingència orientats a la identificació precoç en residents, treballadors i els seus contactes.

A més, qualsevol establiment, mitjà de transport, centre o entitat pública o privada en els quals les autoritats sanitaris considerin que cal fer una "traçabilitat de contactes", tindran la obligació de facilitar la informació que tinguin.

Les mesures de prevenció i higiene, a més de l'ús de mascareta continuaran vigents en la nova normalitat. No només en espais públics i tancats sinó també en el transport aeri, marítim o terrestre així com als transports públics i privats. En el cas dels vehicles privats, serà obligatòria quan els ocupants no visquin al mateix domicili.



Controls en ports i aeroports

A més, contempla controls sanitaris als aeroports i ports. També fixa la obligació que els operadors del transport terrestre i aeri que tinguin seients preassignats mantinguin la informació de contacte del viatgers per si fos necessari i es detectessin casos positius entre els passatgers.

D'altra banda, els operadors de transport podran anar adaptant la seva oferta a l'evolució de la recuperació de la demanda. Això sí, tenint en compte les mesures sanitaris per evitar riscos de contagi.

El decret també contempla l'adopció de mesures de prevenció i higiene en l'entorn laboral. Entre ells, la ordenació dels llocs de feina i l'organització de torns per evitar aglomeracions. Les mateixes mesures seran d'aplicació als establiments comercials, centres residencials de caràcter social o en les activitats d'hostaleria i restauració.

Abastiment de productes sanitaris



La normativa fixa, a més, mesures per garantir la disponibilitat de mascaretes quirúrgiques, gels i altres productes sanitaris. Els estocs o quantitat subministrades dels medicaments considerats "essencials" s'hauran de comunicar a l'Agència Espanyola del Medicament per garantir "en tot moment" el seu abastiment.

En cas que hi hagi una situació d'excepcionalitat sanitària o de vulnerabilitat del pacient, les CCAA podran establir les mesures "oportunes" per dispensar fàrmacs de manera no presencial.

En relació a la Lliga de futbol professional i l'ACB de bàsquet, ha explicat que serà el Consell Superior d'Esports, prèvia consulta amb la organització, Sanitat i les CCAA, qui prengui una decisió en relació a la presència de públic als estadis i les mesures de prevenció.

"Governança plena" de les CCAA



El ministre Illa ha assegurat que el decret estarà vigent fins que "derrotem el virus" o fins que es consideri, previ informe, que "la crisi ha acabat". En relació a la redacció de la normativa, Illa ha dit que s'ha fet un "esforç" per acordar-lo i que fruit de les negociacions –on han participat ERC, PNB i Cs- s'han eliminat algunes de les disposicions.

Entre elles, s'ha modificat la distància de seguretat de 2 a 1,5 metres i també la possibilitat d'intervenir les competències "en cas que fos necessari". Illa ha insistit que s'ha intentat recollir el major nombre d'aportacions i que "mai hi ha hagut una pretensió d'envair competències". "Hi ha una governança plena", ha afegit.



Illa: «El 21 de juny hi haurà les condicions per aixecar l'estat d'alarma a tot el territori»



Illa assegura que si les coses evolucionen com fins ara "pensem que el 21 de juny hi haurà les condicions per aixecar l'estat d'alarma a tot el territori". Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Illa ha dit que el grau de compliment de la ciutadania ha estat exemplar però que si hagués algun tipus de "reversió", no li "tremolarà el pols per protegir la seguretat dels ciutadans". En aquest sentit, ha dit que un cop s'aixequi l'estat d'alarma, les restriccions de mobilitat hauran acabat. Per això, ha tornat a apel·lar a la responsabilitat individual i a seguir les quatre regles bàsiques: mascareta, distància interpersonal, rentat de mans i higiene als espais públics i privats. El relació a l'obertura de fronteres, Illa ha remarcat que es farà amb les "màximes condicions de seguretat". "No juguem ni a la precipitació ni a la improvisació, justament en això s'emmarca la prova pilot a les Illes Balears", ha dit.