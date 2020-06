Reclamen a Puigdemont que reordeni l'espai de JxCat abans de l'estiu

«Puigdemont ha de concretar ja una proposta per ordenar JxCat». La frase és d'una veu autoritzada de l'espai postconvergent, i exemplifica la sensació que hi ha entre molts sectors de JxCat i el PDeCAT sobre la necessitat d'endreçar les formacions. Càrrecs locals, comarcals i de la direcció del PDeCAT; diputats de JxCat de diverses cambres; i veus del Palau de la Generalitat reclamen que Carles Puigdemont detalli abans de l'estiu una proposta per desencallar la reordenació de l'espai. El Partit Demòcrata i la Crida reprendran les converses en els propers dies.