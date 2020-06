Foment del Treball demana assumir que Nissan marxarà de Barcelona

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va advocar per buscar un pla industrial per salvar els 25.000 llocs de treball vinculats a Nissan que tingui com a base l'assumpció del tancament de les plantes a Barcelona i va demanar a les administracions que «no s'autoenganyin». «Fer volar coloms i autoenganyar-se és igual de dolent que llepar-se les ferides», va assegurar Sánchez Llibre en referència a la insistència dels governs espanyol i català a reclamar a Nissan que reverteixi la seva decisió d'abandonar Barcelona.

El president de Foment del Treball va assegurar que és possible mantenir la lluita perquè la marca japonesa reconsideri la seva decisió, però que, al mateix temps, «cal preveure, actuar i treballar» per buscar una alternativa industrial. En aquesta línia, va advertir que «no podem dir només que torni Nissan. Cal lluitar, sí, però també cal garantir unes condicions de sortida dignes per als milers de treballadors que hi han dedicat una part de la seva vida. Donem suport a les administracions perquè Nissan canviï d'opinió, però cal treballar en la direcció de plantejar un nou pla industrial».

Per part seva, la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va advertir que «formular un pla A i un pla B l'única cosa que està fent és facilitar les coses a Nissan», i va recordar que la seva aposta és treballar per revertir la decisió de l'automobilística de tancar les seves plantes a Catalunya. «Hem dit i manifestat per activa i per passiva que ens centrem a intentar revertir la situació», fet pel qual va demanar no parlar d'altres opcions ni d'un «pla B».



«Sabem que és difícil»

Chacón va apostar per mantenir aquesta postura encara que revertir la decisió sigui complicat: «Sabem que és difícil, no ens enganyem, però ens hem focalitzat aquí i seguim treballant pel futur de Nissan, però sobretot pel futur del conjunt de treballadors».

Paral·lelament, la Conferència Episcopal Tarragonina va expressar la seva solidaritat amb els treballadors afectats de Nissan.