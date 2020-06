Sánchez no descarta retallades per la crisi del coronavirus

Sánchez no descarta retallades per la crisi del coronavirus EP

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no descarta haver de fer retallades en un futur com a conseqüència de la crisi del coronavirus tot i que ha insistit que l'executiu està compromès amb les polítiques socials. A preguntes d'EH Bildu durant la sessió de control al Congrés, Sánchez ha dit que la resposta a una crisi com aquesta són polítiques "anticícliques", "l'endeutament" i "més despesa" però que "evidentment amb un dèficit d'un 10% del PIB s'haurà d'abordar en un futur". En aquest sentit, ha dit que caldrà fer una reforma que proporcioni major "justícia fiscal" i que "hi haurà polítiques que s'aniran reduint perquè hi haurà més feina i, en conseqüència haurem de prestar menys protecció perquè es reduirà l'atur".

Sánchez també ha acusat Pablo Casado d'utilizar el virus per intentar derrocar un govern "legítim" i s'ha compromès amb Cs a intentar buscar més consens.

La portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha preguntat a Sánchez si el govern preveia fer retallades i Sánchez no ho ha descartat afirmant que aquest debat s'ha de "contextualitzar" però ha insistit que el seu plantejament és una "resposta positiva, sostenible i inclusiva". Malgrat això, ha admès que amb el dèficit del PIB previst caldrà adoptar mesures. Aizpurua li ha respost que sí fan retallades no podrà comptar amb la majoria progressista del Congrés.

Per la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusat el govern de Sánchez "d'escampar el verí de la confrontació" i que el seu partit li ha ofert "l'antídot". També l'ha tornat a acusar de no atendre les seves propostes. Sánchez li ha respost que han d'escollir quin camí volen adoptar a partir d'ara: "El de la bronca o el de la unitat? Si és el de la unitat, aquí té el govern, si és el de la bronca, aquí té a l'ultradreta".

El president del govern també li ha dit que l'executiu ha adoptat mesures per afrontar la crisi i s'ha preguntat què ha fet l'oposició durant aquests mesos.

Rebaixar la "crispació"

El diputat de Cs Edmundo Bal ha demanat responsabilitat a Sánchez per "abaixar" el to de la "crispació" enlloc "d'accentuar-lo". En aquest sentit, ha criticat declaracions del vicepresident segon, Pablo Iglesias, acusant Vox de voler fer un cop d'estat. "Podem fer més, segur", li ha respost Sánchez.

"Crec que hem fet un esforç per rebaixar la tensió i apel—lar a la unitat i és la voluntat que manifesto aquí", ha dit, tot recordant que manté en peu la proposta de crear una comissió per analitzar els errors. "Seguirem rendint comptes i intentarem esforçar-nos en les qüestions que han suscitat debat", ha afegit.