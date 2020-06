El sector turístic mundial podria perdre 197 milions de llocs de treball si es perllonguen les restriccions

El Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC) estima que més de 197 milions de llocs de treball podrien perdre en el sector turístic si es mantenen les restriccions als viatges a tot el món i les mesures de quarantena fins després de l'estiu.

Segons l'última investigació de l'organisme mundial, en el pitjor dels casos, en què les restriccions s'aixequin després de l'estiu, es posaria en perill un total de 197.500.000 de llocs de treball, fet que suposa gairebé duplicar (+96 %) els 100,8 milions de llocs de treball estimats en l'anàlisi anterior de l'WTTC.

L'estudi també mostra una forta escalada en la pèrdua econòmica per a l'economia mundial, ja que estima que l'impacte de les restriccions de viatge prolongades també podria acabar amb la contribució de el sector a el PIB mundial per valor de 5.543 milions de dòlars (4.873.000 d' euros), el que equival a una caiguda de l'62% respecte a 2019.

A més, segons l'organització, en el pitjor dels casos, les arribades internacionals globals patiran un fort descens de l'73% i de l'64% per les arribades nacionals.

No obstant això, des de l'organització han avançat que si les restriccions de viatge s'eliminaran abans, es podrien salvar la 99,3 milions de llocs de treball i les pèrdues econòmiques arribarien als 2.686 milions de dòlars (2.360 milions d'euros).

"La recuperació de el sector es veurà retardada per les fortes restriccions, tal com sorgeix d'un dels períodes més castigats de la seva història, a més de les aerolínies, tot l'ecosistema de viatges patirà, incloent milions de pimes", ha assegurat Glòria Guevara, presidenta i consellera delegada de l'WTTC. En aquest sentit, ha assenyalat que hotels, destinacions, agents de viatges i altres seran "devastats" per l'efecte dòmino econòmic de les prolongades restriccions a la circulació.