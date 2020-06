La CUP vol una «sortida digna» davant el suplicatori de Borràs

La CUP va instar ahir JxCat i ERC a «trobar una sortida digna per al conjunt de l'independentisme» davant el suplicatori sol·licitat pel Tribunal Suprem (TS) al Congrés per investigar penalment la diputada de JxCat Laura Borràs. La formació vol una sortida que combini la crítica a la «persecució política de l'independentisme i alhora no impedeixi que les presumptes irregularitats siguin investigades», i va demanar que les forces independentistes busquin un acord, va explicar el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera.

«Que ni la corrupció tapi la guerra bruta de l'Estat, ni la guerra bruta tapi la necessitat d'arribar fins al fons davant les irregularitats», va asseverar sobre el suplicatori per investigar Borràs per l'adjudicació de contractes en la seva etapa a el front de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La portaveu de Junts al Congrés compareixerà avui a la Cambra Baixa per presentar les seves al·legacions sobre el suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem per investigar-la pels delictes de frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental.