El germà de Floyd demana al Congrés dels EUA que «aturi aquest dolor»

«Aturin aquest dolor», va suplicar el germà de l'afroamericà George Floyd. El seu testimoni a favor d'una reforma policial va sacsejar la consciència del Congrés dels EUA, tot i que algunes veus conservadores van recórrer al fantasma de la por i van assegurar que qualsevol canvi portarà més crim. «Estic cansat del dolor que sento, del dolor de veure algú així, quan veus que el teu germà gran a qui has admirat tota la teva vida, quan el veus morint mentre suplica per la seva mare. Estic aquí per demanar-los que facin que això s'aturi. Atureu el dolor», va dir Philonise Floyd davant un comitè de la Cambra Baixa.

El germà menor de George Floyd va descriure el seu familiar com «un gegant amable» amb «un temperament tranquil» que, fins i tot, mentre «suplicava per la seva vida», seguia qualificant de «senyor» el policia blanc que durant nou minuts va prémer el genoll contra el seu coll.

Per altra banda, el Consell del Districte de Columbia de Washington va aprovar un projecte de llei d'emergència que pretén reformar la policia de la zona i, entre d'altres disposicions, prohibeix l'ús de gas pebre, bales de goma i granades d'atordiment contra els manifestants. La legislació, que es va aprovar per unanimitat, també impedeix al Departament de la Policia Metropolitana contractar agents que han estat acomiadats en una altra jurisdicció.

Paral·lelament, l'estat de Nova York va fer un important pas, després de llargs anys d'haver-se reclamat més transparència en la seva policia, en derogar la secció 50-a de la Llei de Drets Civils, que evitava que es fessin públics els registres d'investigacions i accions preses sobre la mala conducta dels agents.