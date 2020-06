Mundó demana a l'Estat una indemnització de 19.409 euros

L'exconseller Carles Mundó ha reclamat una indemnització de 19.409 euros al Ministeri de Justícia pels 33 dies que va estar a la presó preventiva per la causa del procés, en la qual el Suprem va acabar condemnant-lo només per un delicte de desobediència, que no comporta penes de presó.

En el seu escrit de reclamació patrimonial dirigit al ministeri, l'exconseller de Justícia manté que va ser empresonat de manera «indeguda», acusat de delictes castigats amb presó dels quals després va ser absolt, el que li ha ocasionat danys econòmics, psicològics i morals que estima en 19.409 euros.

Mundó va ingressar a la presó el 2 de novembre de 2017 per ordre de l'Audiència Nacional, arran de la querella que la Fiscalia va presentar contra el Govern de Carles Puigdemont pel procés independentista, i va estar empresonat fins al 4 de desembre, quan el Suprem el va posar en llibertat sota fiança de 100.000 euros. En la seva sentència del passat 14 d'octubre, el Suprem va acabar per absoldre'l de delicte de malversació de què se l'acusava, pel qual li demanaven 7 anys de presó.