Els sindicats dels Mossos veuen injusta la condemna contra l'inspector Arasa

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra Sicme i Sap-Fepol van considerar ahir que la condemna feta pública dimarts contraa l'inspector Jordi Arasa -dos anys i quatre mesos de presó per lesions en el desallotjament de l'acampada del 15-M- és injusta i desproporcionada, i van defensar la seva innocència. Sicme, sindicat majoritari de comandaments de Mossos, va emetre un comunicat en què va assegurar que Arasa ha demostrat ser un gran professional «de reconegut prestigi».

El sindicat va assenyalar que hi ha hagut una lentitud processal inexplicable en el cas, ja que l'episodi va succeir el 2011: «Si l'òrgan judicial considera que els fets eren tan greus com per emetre una condemna tan dura, no ens sembla acceptable aquesta dilació».

Sap-Fepol es va sumar íntegrament al comunicat de Sicme, tot considerant també que Arasa ha estat condemnat per haver exercit «les funcions que tenia encomanades», i va esperar que aquesta sentència no sigui una caça de bruixes. «Si és així, la pèrdua de confiança que el cos policial tindria sobre les institucions generaria un dany difícilment irreparable», va apuntar el sindicat, i espera una modificació de la sentència per part de Tribunal Suprem (TS).

Per part seva, el diputat de la CUP Carles Riera va reclamar «mà dura» contra les males praxis al cos dels Mossos d'Esquadra després de la condemna contra Arasa. Després que el comissari en cap, Eduard Sallent, anunciés que Arasa tindrà un destí allunyat de l'ordre públic, Riera va assenyalar que encara esperen el seu «cessament o destitució, que sembla que seria una mesura mínima absolutament lògica». També va carregar contra el Departament d'Interior per «tolerar, legitimar i avalar aquest tipus de mala praxi» i va reclamar la «democratització» del cos, que posi els agents al servei dels drets socials, civils, polítics i democràtics.

Paral·lelament, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Mertixell Budó, va respondre a les crítiques d'ERC sobre la gestió que ha fet la conselleria d'Interior del cas del cap dels ARRO a Barcelona assegurant que des de la Generalitat «no ens pertoca jutjar ni condemnar». ERC va retreure al Govern català que hagi estat un jutge i no Interior qui hagi «sancionat» Arasa i Budó va apuntar que «aquí hi ha hagut un procediment al qual tothom hi té dret».



Una decisió del cap dels Mossos

Alhora, la consellera va explicar que, un cop Arasa ha estat jutjat i condemnat, «és el cap dels Mossos qui ha de dur a terme les mesures que cregui convenients». En aquest sentit, va recordar que ja s'ha anunciat que serà allunyat de l'ordre públic.