Villarejo declara que va informar la Policia sobre el «pendrive» dels Pujol

L'excomissari José Villarejo va declarar com a testimoni davant l'Audiència de Madrid que «va conèixer» l'existència d'un pendrive amb informació dels Pujol que podia procedir de l'extinta agència de detectius Método 3 i que així ho va comunicar a l'aleshores director general de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó. Villarejo va testificar per videoconferència des de la presó d'Estremera, on es troba des de 2017, en el judici a l'exnúmero 2 de la Policia Eugenio Pino i al seu subordinat, l'inspector en cap Bonifacio Díez Sevillano, pel presumpte origen il·lícit d'un llapis de memòria.