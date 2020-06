Borràs insta el Congrés a rebutjar el seu suplicatori, que titlla de «persecució»

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va demanar ahir als diputats que rebutgin el suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem per investigar-la pels delictes de frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Segons el seu parer, es tracta d'una causa «profundament injusta» en contra seva i una «persecució política», fet pel qual no contempla dimitir, i espera especialment que hi hagi unitat independentista amb ERC i la CUP, tot i que va reconèixer que no ha pogut parlar encara amb Gabriel Rufián.

Borràs va comparèixer davant la Comissió de l'Estatut dels Diputats, l'encarregada d'estudiar els suplicatori, que li havia donat un termini de deu dies per presentar al·legacions, ja fos per escrit o bé de forma oral, que va ser la via que va triar. Encara que la diputada va demanar que la seva compareixença fos pública, no va poder ser, ja que el Reglament estableix que totes les reunions d'aquesta comissió s'han de celebrar a porta tancada.

Segons va explicar davant la comissió i després davant els mitjans de comunicació, els delictes que se li imputen, que sumen 15 anys de presó, responen una causa construïda en contra seva per una jutge d'instrucció «incompetent i manifestament negligent», en col·laboració amb la Guàrdia Civil i la Fiscalia.

Segons el seu parer, els seus drets fonamentals han estat «atropellats» i la primera comunicació oficial de la causa li va arribar pel Congrés, quan la jutge va preguntar si era diputada i, per tant, aforada. «Aquest malson va començar al novembre de 2018, quan van aparèixer a la premsa les primeres notícies. No sóc culpable, no he comès cap dels delictes», es va queixar.



Dubtes sobre el judici

La portaveu de la formació que lidera Carles Puigdemont està convençuda que al Suprem no tindria un «judici just», fet pel qual va demanar als diputats que no cometin el «despropòsit» i la «injustícia» d'autoritzar el seu suplicatori, ja que es convertirien en còmplices d'aquesta injustícia que denuncia.

La diputada independentista ja va intentar aturar el procediment recorrent davant la Mesa del Congrés en considerar que el Tribunal Suprem no havia respectat els seus drets, però l'òrgan de govern de la cambra va rebutjar la seva queixa amb els vots de PSOE, PP i Vox, mentre que Unides Podem va optar per l'abstenció. No obstant això, ahir el portaveu del grup confederal ja va avançar que la seva formació votarà a favor de la concessió de l'esmentat suplicatori.