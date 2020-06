El Congrés insta el Govern a retirar totes les medalles a Billy el Niño

El ple del Congrés va aprovar ahir una proposició no de llei de PSOE i Unides Podem, pactada amb Ciutadans, que urgeix el Govern a retirar les medalles, ja a títol pòstum, al policia franquista Antonio González Pacheco, àlies Billy el Niño, i als que com ell hagin realitzat actes incompatibles amb els drets humans, així com per invalidar les distincions i títols honorífics que es van concedir als adeptes al règim i a realitzar un catàleg dels títols nobiliaris concedits a aquestes persones entre 1948 i 1978.

Onze dies després de la mort del conegut torturador franquista, traspassat el 7 de maig pel coronavirus, els dos partits que integren el Govern van registrar aquesta iniciativa reiterant un compromís que havien anunciat en el seu acord de coalició. El text es va debatre en el Ple dimecres i es va aprovar ahir amb el suport de Ciutadans, ERC, Junts, PNB, Bildu, Més País, Compromís i BNG. Vox s'hi va oposar per considerar que la petició representa un «absurd revisionisme històric» i el PP va optar per l'abstenció.

Com es van encarregar de criticar alguns grups durant el debat, el text avalat per la Cambra no té efectes legals, més enllà del recordatori. La pròpia vicepresidenta de Govern i ministra de Presidència i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, ja va confirmar al maig al Senat que l'executiu seguia amb els seus plans de treure honors a Billy el Niño i el Congrés té pendent de debatre una reforma legal del PSOE que ja inclou un punt per donar suport legal a aquesta decisió i poder aplicar-la.



La rebel·lia de Suárez Illana

El diputat del PP Adolfo Suárez Illana va votar en contra de la proposició no de llei tot i que el seu partit va optar per abstenir-se. Suárez Illana va assegurar que el seu partit «pot prendre les decisions que consideri oportunes». En trencar la disciplina de vot, podria enfrontar-se a algun tipus de sanció econòmica, quelcom que la direcció del grup popular haurà d'analitzar.