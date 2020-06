Un dels policies involucrats en la mort de Floyd, en llibertat

Thomas Lane, un dels quatre agents de la Policia de Minneapolis involucrat en la mort de George Floyd, va ser posat en llibertat ahir després de pagar una fiança de 750.000 dòlars. Lane, de 37 anys, va abandonar la presó del comtat de Hennepin en la qual es trobava des de fa una setmana després de ser acusat pel fiscal general de l'estat de Minnesota, Keith Ellison, al costat d'altres dos companys, d'assistir i incitar Derek Chauvin durant la mort de Floyd.

Lane, que serà vigilat per les autoritats mentre romangui en llibertat, té una vista programada per al proper 29 de juny, en la qual, segons el seu advocat, pretén presentar una moció per desestimar els càrrecs en contra seu.

D'altra banda, set persones van ser detingudes durant una protesta dimecres a Miami per la mort de Floyd després d'atacar una estàtua de Cristòfol Colom i una altra de Juan Ponce de León, descobridor de la Florida. «Un cop iniciats els arrestos, diversos manifestants van assaltar els nostres agents i van danyar un vehicle de la policia, hem pogut arrestar un total de set manifestants violents i cap dels pacífics va ser arrestat», va assenyalar el cap de la Policia de Miami, Jorge Colina.

Les dues estàtues, que van ser pintades amb un esprai vermell, es localitzen al centre de la ciutat als afores del Bayside Marketplace, un recinte a l'aire lliure amb botigues i restaurants situat davant de la badia de Miami i al port de creuers.

Altres estàtues de Colom a diverses ciutats nord-americanes han estat atacades en els darrers dies durant protestes per la mort de George Floyd.