Illa insisteix que Espanya obrirà les fronteres l'1 de juliol

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reiterat que Espanya obrirà les fronteres amb altres països el pròxim 1 de juliol, tot i la recomanació de la UE per als seus socis de permetre la mobilitat entre ells des del pròxim dilluns, i ha subratllat que es farà en aquest moment "amb seguretat" tant per als visitants com per als espanyols.

En roda de premsa per anunciar la situació de les comunitats autònomes en el pla de desescalada, el ministre ha explicat que el Govern manté aquesta decisió de no obrir les fronteres fins a l'1 de juliol. En el cas de l'arribada de persones de països de fora de la Unió Europea, ha assegurat que Espanya treballa amb els socis comunitaris per tenir "una posició comuna" sobre quins controls establir.

"L'1 de juliol és la data decidida pel president de Govern per obrir les fronteres de forma segura, i això és important, de forma segura, a ciutadans d'altres països", ha subratllat el responsable de Salut.

La Comissió Europea va demanar aquest dijous als Estats membre que obrin de nou el pas a les seves fronteres interiors com a molt tard el 15 de juny, dilluns que ve, dues setmanes abans del que planeja Espanya, de manera que la reobertura de la exterior per permetre l'entrada de turistes de tercers països on la situació epidemiològica estigui controlada sigui possible ja des de l'1 de juliol.

El responsable de el Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha participat també en la roda de premsa, ha assegurat que des del seu punt de vista la UE no apressa als països a obrir fronteres, ha explicat que la data s'ha de decidir per criteris tècnics i sanitàries i ha apuntat que no serà la mateixa en tots els països, no serà una obertura "homogènia".

Simón ha assenyalat el risc que hi ha a l'obrir fronteres de rebre casos de coronavirus d'altres països; en l'última setmana a Espanya, de 250 casos detectats, un centenar són casos importats, que no s'han generat al país.

Ha dit també que Espanya és un país que "viu de l'turisme", que ha d'estar per tant preparada per a aquesta situació, i ha assegurat que mentre es detectin brots es tenen "mecanismes per controlar-los fins a cert punt".