L'excap de la Udef diu que l'ex-número dos de la Policia va tenir el «pendrive» dels Pujol

El que era cap de la Udef de la Policia Nacional l'any 2015, el comissari ja jubilat Manuel Vázquez, no va tenir problema ahir per reiterar davant el tribunal que va ser el subordinat del número dos de la Policia amb Jorge Fernández Díaz com a ministre d'Interior qui li va lliurar el «pendrive» amb dades personals de Jordi Pujol Ferrusola entre els anys 1997 i 2002. Vázquez va afegir que en donar-li Bonifacio Díez Sevillano, ell va creure que procedia del seu superior, el també acusat Eugenio Pino, perquè era la manera habitual de treballar en el cos, encara que no li va comentar res.