Processen Juan Muñoz, marit d'Ana Rosa Quintana, pel 'cas Villarejo'

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha processat l'excomissari José Manuel Villarejo Pérez i Joan i Fernando Muñoz, marit i cunyat d'Ana Rosa Quintana, i a altres 11 persones a la peça del 'cas Tàndem' seguida per la suposada contractació del primer per uns empresaris per espiar un exsoci amb un deute.

En un acte, el magistrat conclou la instrucció d'aquesta peça del 'cas Tàndem', seguit per diverses actuacions presumptament delictives dutes a terme per l'excomissari. El magistrat acorda dirigir el procediment contra Villarejo, el seu fill José Manuel Villarejo Gil, el seu advocat Rafael Redondo, els empresaris Juan i Fernando Muñoz i nou persones més, entre elles l'excomissari Antonio Bonilla per suposats delictes d'extorsió i descobriment i revelació de secrets.

Els fets que van originar aquesta peça se centren en la suposada contractació que van realitzar els germans Muñoz a principis de 2017 dels serveis de Villarejo per aconseguir informació d'un exsoci que s'havia declarat insolvent davant d'una reclamació d'un milió i mig d'euros de l'Agència estatal de l'Administració Tributària en concepte de l'impost sobre el valor afegit (IVA). D'aquesta manera, a l'declarar-se insolvent, tota la reclamació es dirigia exclusivament davant de Fernando Muñoz, explica la resolució.

En el seu acte, el jutge relata que Villarejo, amb la col·laboració de diversos dels membres del seu entramat empresarial anomenat Grup Cenyt, va proporcionar als germans Muñoz diversa informació sensible i d'accés restringit a canvi de 20.000 euros, preu que es va pagar en efectiu i sense deixar cap rastre documental.

Afegeix que l'objectiu d'aquesta contractació il·lícita era localitzar actius patrimonials de l'exsoci investigat i obtenir "debilitats" de la mateixa com a mesura de pressió per forçar-lo a ell i al seu advocat a acceptar condicions o acords econòmics favorables per als Muñoz.

L'instructor afegeix que, per obtenir la informació sensible convinguda amb els seus clients, l'excomissari Villarejo, el seu fill i el seu advocat Rafael Redondo es van valer dels serveis d'una detectiu i de funcionaris de Policia que van realitzar accessos il·legítims a bases de dades policials.