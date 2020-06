El Suprem revisarà el 17 de setembre la inhabilitació de Torra per desobediència

El Tribunal Suprem estudiarà el 17 de setembre en una vista el recurs del president català, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics abans de les eleccions generals del 28 d'abril.

La Sala Segona del Tribunal Suprem va fixar per a aquest dia la vista del recurs interposat per Torra contra la sentència de la sala civil i penal del TSJC que el 19 de desembre el va condemnar per la seva «recalcitrant i reiterada actitud desobedient» a no acatar les resolucions de la Junta electoral en una mostra d'una «voluntat conscient i una disposició anímica inequívoca de contravenir els mandats de l'autoritat electoral».

La sentència, que el va condemnar per un delicte de desobediència comès per autoritat o funcionari públic, va imposar també a Torra una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes de l'opinió, excepte les de l'acusació popular de Vox.

De la resolució d'aquest recurs depèn que la condemna d'inhabilitació adquireixi fermesa, fet que li impediria exercir qualsevol càrrec local, autonòmic, estatal o europeu. El president català va ser finalment condemnat a dos mesos menys d'inhabilitació dels que demanava la Fiscalia, tenint en compte «l'ostentació pública» que va fer de la seva desobediència i el fet que, pel seu càrrec, li correspon «la direcció i coordinació del govern autonòmic».

La causa per desobediència contra Torra es va obrir arran d'una querella que va presentar la Fiscalia, després que la Junta Electoral Central li comuniqués que el president català no havia fet cas de la seva ordre de retirar els símbols de suport dels polítics presos, dins el termini que li va marcar, en el període previ a les eleccions generals del 28-A.

Per la seva banda, el líder de l'executiu català va assegurar ahir al matí que encara no havia rebut notificació del Tribunal Suprem sobre la data en què s'estudiarà el seu recurs contra la sentència que va decretar la seva inhabilitació i, en qualsevol cas, el cap de l'executiu català va considerar que seva «principal prioritat» ara és la «gestió de la crisi del coronavirus».



Esquerra estén la mà

En paral·lel, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va expresar ahir la seva solidaritat amb el president Torra davant la «nova ofensiva judicial» i va proposar al conjunt de l'independentisme una reunió per acordar una estratègia comuna davant la «repressió» de l'Estat.

En un vídeo difós per ERC, Vilalta va denunciar que «la repressió de l'Estat segueix endavant» i «ni tan sols la pandèmia mundial ha detingut la justícia espanyola en la persecució de l'independentisme2.

Els republicans van expressar tot el seu «suport» al president de la Generalitat «davant aquesta nova ofensiva judicial»: «Sempre ens tindrà al seu costat per plantar cara a la repressió», va assegurar Vilalta.

Segons la portaveu d'ERC, «és el moment de tornar a seure totes les forces independentistes per posar-nos d'acord, per evitar que puguin tornar a dividir-nos, que és el que vol l'Estat espanyol amb la seva estratègia repressiva».

«És el moment, ara més que mai, de tornar a seure i compartir una posició comuna, una estratègia compartida. És la manera que siguem més forts», va afegir. Les reunions amb partits i entitats que va convocar Torra per preparar la posada en marxa, al febrer, de la taula de diàleg van quedar interrompudes amb el coronavirus.