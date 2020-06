La CUP vol que Borràs deixi l'escó per evitar el Suprem i com a gest «exemplar»

La CUP ha emplaçat la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, a deixar l'escó per evitar que sigui el Tribunal Suprem qui la jutgi i per demostrar «exemplaritat», amb un «acte de generositat cap a l'independentisme». Així ho va plantejar la diputada de la CUP Mireia Vehí, en declaracions a la seu de la seva formació a Barcelona.

Borràs va comparèixer dijous davant la Comissió de l'Estatut del Diputat del Congrés per presentar les seves al·legacions davant el suplicatori del Suprem per investigar-la per presumptes delictes quan va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes.

Ja fa dies que JxCat, ERC i la CUP negocien per intentar acordar una posició comuna de cara a la votació d'aquest suplicatori. La CUP, però, creu que és intranscendent el que puguin votar o fer els diputats independentistes, ja que, donada la correlació de forces parlamentàries, Borràs té la votació «perduda»; així que s'aprovarà segur i quedarà en mans del jutge Manuel Marchena –va advertir Vehí. Segons ella, no serviria «de res» que els diputats independentistes s'absentessin de la votació en «l'enèsim acte simbòlic de rebuig a la justícia espanyola». El que sí seria efectiu, va dir, seria que Borràs renunciés al seu escó, perdés així la condició d'aforada i el seu cas passés, llavors, a mans d'un tribunal ordinari. En el cas de Borràs, va explicar Vehí, «hi ha unes presumptes pràctiques fraudulentes i indicis de corrupció que han estat acreditades per la Sindicatura de Comptes catalana» i, alhora, hi ha «una causa general contra l'independentisme».

Ja que consideren que «no es pot donar ni un polsim d'aire a la persecució de l'Estat a l'independentisme, però tampoc es pot donar oxigen a les sospites sobre corrupció de cap càrrec electe», la CUP defensa que la «solució òptima» és que Borràs deixi l'escó. Així, va afegir Vehí, s'asseguraria «un judici d'entrada molt més just que el que pugui tenir al Tribunal Suprem» i podria «aclarir-se si aquí hi ha hagut o no delicte».

Laura Borràs, però, va assegurar que, si deixa l'escó per la investigació del Tribunal Suprem, donaria «el missatge que la repressió funciona». «Si el que faig és permetre que aquesta voluntat es compleixi, què diem a les clavegueres de l'Estat? Continueu fent-ho perquè és efectiu. L'efecte és que aquesta persona s'aparta. El missatge és: endavant, la repressió funciona», va defensar en una entrevista a Catalunya Ràdio.