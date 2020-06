Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus a l'Estat i hi ha 396 nous casos confirmats

El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i en registra 27 en l'última setmana. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 243.605 casos confirmats per proves diagnòstiques, 396 més que el total de divendres, i 130 el dia previ. D'aquests, 75 es concentren a Madrid i 21 a Catalunya. Del total de defuncions, Madrid en registra set en l'última setmana, mentre que Castella i Lleó i Astúries en tenen cinc. En l'última setmana hi ha hagut també 125 hospitalitzacions i 7 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.477 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.733, en la darrera setmana. Per inici de símptomes, 881 s'han diagnosticat en les últims dues setmanes i 235, en els darrers set dies.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'ha diagnosticat 59.706 casos confirmats, 21 el dia previ. 1.328 s'han diagnosticat en els últims 14 dies i 513, en l'última setmana. Per inici de símptomes, 289 s'han confirmat en els últims 14 dies i 65, en els últims set.

La comunitat de Madrid és la que acumula més casos diagnosticats el dia previ (75), seguida de Catalunya (21). La resta de comunitats té quatre o menys positius en les últimes 24 hores, i tres no en tenen cap (Astúries, Ceuta i Múrcia).

Pel que fa a les defuncions, Catalunya n'acumula 5.587, cap en els últims set dies. En l'última setmana, Madrid en registra set i Castella i Lleó i Astúries, cinc. Hi ha nou comunitats sense cap mort en la darrera setmana.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 124.622 hospitalitzacions, 125 en l'última setmana. D'aquests, 35 s'han produït a Madrid, 21 a Catalunya, 18 a Castella i Lleó i 11 a Castella-la Manxa.

En relació als ingressos en UCI, des que va començar la pandèmia n'hi ha hagut 11.619, 7 en els últims set dies. Hi ha tretze comunitats sense cap entrada en Unitats de Cures Intensives en la darrera setmana.