Albiach defensa que la taula de diàleg reprengui la llibertat dels polítics presos

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya En Comú-Podem (CatECP), Jéssica Albiach, s'ha mostrat partidària que a la taula de diàleg entre governs del juliol es «reprengui» la llibertat dels presos independentistes i com s' «evoluciona» per fer que Catalunya decideixi el seu futur. En una entrevista al diari Ara, la líder dels comuns al Parlament ha reivindicat avançar per l'alliberament dels presos de l'1-O i ha dit que la reforma per canviar la tipificació del delicte de rebel·lió i sedició ha quedat «interrompuda» per la pandèmia. Durant l'entrevista, Albiach ha dit que els comuns sempre han defensat que s'avanci cap a l'alliberament dels presos de l'1-O. «Hi havia una reforma en marxa per canviar la tipificació del delicte de rebel·lió i sedició, que havia de veure la llum abans de l'estiu i que s'ha vist interrompuda per la pandèmia», ha assenyalat. S'ha mostrat confiada que la taula de treball que ho ha de fer possible «es reprendrà».

D'altra banda, després de les protestes per la mort als EUA de George Floyd ha dit que seria una «bona mesura» que Barcelona desmuntés l'estàtua de Colom. Una afirmació que posteriorment ha matisat a xarxes tot demanat que l'escultura fos «contextualitzada» en el seu emplaçament.