Iceta demana una data per a les eleccions a Catalunya

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va demanar ahir fixar una data electoral a Catalunya perquè un nou Govern pugui abordar la recuperació després de la pandèmia del Covid-19, i va reivindicar als socialistes com a «generadors d'estabilitat, garants de la convivència i impulsors de polítiques socials» en aquest escenari. Torra, però, va rebutjar una vegada més concretar cap data per a les eleccions

En el discurs de clausura del Congrés de la Federació del PSC del Camp de Tarragona, i per via telemàtica, Miquel Iceta va criticar la gestió dels últims governs de la Generalitat. «Ens han dividit, ens han afeblit econòmicament i socialment, i ens han deixat sense perspectives, i per això nosaltres hem de ser una alternativa clara a deu anys perduts», va dir. Al seu entendre, i després del seu últim Congrés, enfront d'aquesta situació el PSC proposa un «projecte polític clar».

Encara que va dir literalment que tots els governs s'han vist desbordats per la pandèmia, creu que en el Govern s'ha traduït en un «desgavell» per les diferències entre ERC i JxCat. En aquesta situació, considera un «despropòsit» allargar la legislatura més temps, després que el propi president de la Generalitat, Quim Torra, constatés al gener aquestes diferències, ha dit Iceta.

També va defensar fixar una data per als comicis abans de la resolució del Tribunal Suprem (TS) sobre la inhabilitació a Torra per desobediència: «Que permetin que un nou Govern faci un país millor».

«Volem unir els catalans i les catalanes al voltant de compromisos àmpliament compartits: l'enfortiment de l'autogovern, la millora del finançament, el millor reconeixement de la diversitat d'Espanya i l'impuls al progrés econòmic i la justícia social, la sostenibilitat i l'equilibri territorial», va manifestar.



Torra segueix sense dir res

El president català, Quim Torra, no vol revelar encara si avançarà o no les eleccions abans que el Tribunal Suprem confirmi la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dictada a finals de 2019, que el va condemnar d'un any i mig d'inhabilitació.Fonts pròximes al president català indiquen que Torra «té molt clar el que pensa fer» segons l'escenari que es trobi en els pròxims mesos, però encara no vol revelar-ho perquè insisteix que el Govern ha de «centrar-se» en afrontar la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. «El president no improvisarà, té molt clar el que farà, però ho explicarà quan correspongui», van assenyalar fonts consultades per Efe.

Ahir al matí -va participar en la campanya de donació de sang al Palau de la Generalitat i després va atendre els mitjans- Torra tenia l'ocasió de pronunciar-se per primera vegada sobre la decisió de la Sala Segona del Suprem de fixar per al 17 de setembre la vista del recurs . En les seves declaracions, però, Torra va voler «centrar-se exclusivament en agrair el gest de generositat i solidaritat » de les 53.000 persones que durant el confinament van acudir als hospitals per seguir donant sang.