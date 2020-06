Laura Borràs no pensa dimitir tot i el suplicatori en marxa

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va rebutjar ahir dimitir pel suplicatori que el Tribunal Suprem (TS) ha cursat contra ella al Congrés per investigar-la penalment: «Significaria assumir una culpa, i jo sóc innocent». «No dimitiré perquè qui m'ha col·locat a l'escó són els meus votants», va declarar en una entrevista d'El Punt Avui. Borràs està acusada d'un delicte de frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalans (ILC).

La diputada va criticar que la CUP hagi demanat la seva dimissió: «Demanar-li a algú que està dient i demostrant i aportant documents que és víctima d'una persecució que s'aparti, significa que la persecució triomfi, que és tant com demanar a un represaliat que col·labori amb el repressor». Va remarcar que no votar en contra del suplicatori significa «votar a favor d'una condemna», perquè, al seu entendre, la causa contra ella és fruit d'una persecució per ser independentista. «M'agradaria equivocar-me i poder tenir esperances que hi hagi la possibilitat d'una sentència justa, però tot el procés ha estat ple d'irregularitats i vulneració de drets», va lamentar, i va afegir que la presó és una possibilitat: «En aquest sentit, si s'ha d'anar a la presó per independentista, sóc independentista, però per corrupta i malversadora, no».

Preguntada per les conseqüències d'una abstenció o 'sí' d'ERC al suplicatori, ha contestat: «No ho sé. Sé les conseqüències que tindrà per a mi, no sé les conseqüències que tindrà per al Govern». «Que un partit independentista, que considero company de viatge, no voti en contra del suplicatori tindria conseqüències personals importants i em semblaria un exercici de blanqueig del Suprem que jo crec que que els independentistes no ens podem permetre», va declarar.

Borràs s'ha ofert en nombroses ocasions a donar la seva versió dels fets al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, però fins ara ell li ha dit que «no tenia temps i anava molt ple de coses», va explicar la diputada de JxCat.