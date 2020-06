La policia mata a trets un afroamericà a Atlanta en resistir-se a ser detingut

L'Oficina d'Investigació de Geòrgia ha informat que ha obert una investigació sobre la mort d'un home afroamericà de 27 anys després de ser tirotejat per un policia a Atlanta el passat divendres a la nit. El mort, segons sembla, es va resistir a l'agent i va intentar treure-li el Taser. L'home és Rayshard Brooks, de 27 anys i veí de la mateixa Atlanta.

La Policia va rebre un avís a les 22.33 per la presència d'un individu dormint en un vehicle a la zona de servei per a cotxes d'un restaurant d'hamburgueses que dificultava el pas d'altres vehicles, segons informa l'oficina i recull la cadena CNN.

Brooks va ser sotmès a un control d'alcoholèmia i va donar positiu i després es va resistir a la detenció i va forcejar amb els agents. Un dels policies va treure el Taser i, segons un testimoni, Brooks el va agafar. Llavors un dels agents li va disparar. Va ser traslladat a un hospital, on va morir. Un agent va ser atès i donat d'alta immediatament.



Disturbis a Londres i París

Londres i París van viure ahir una tensa jornada de proteestes amb càrregues policials. Les manifestacions antiracisties i contra el moviment Black Lives Matter convocades aquest dissabte van acabar amb enfrontaments entre manifestants i càrregues policials.

A la capital britànica, milers de persones d'ultradreta contràries al moviment Black Lives Matter es van congregar al centre de Londres en defensa dels monuments de la ciutat, vandalitzats en protestes antiracistes anteriors. A París, la Policia va haver de dispersar la protesta d'ahir a la tarda contra la violència policial i el racisme que va degenerar en enfrontaments entre grups antifeixistes i membres del grup ultranacionalista conegut com Els Identitaris.

Milers de manifestants i també «hooligans» de futbol es van concentrar ahir al centre de Londres i en diversos moments es van enfrontar amb les forces de seguretat, a les que van llançar ampolles i altres objectes contundents. La policia va respost amb gas lacrimogen i càrregues amb porres i a cavall.

La contramanifestació es va convocar amb l'objectiu declarat de «protegir» les estàtues aixecades al voltant de Parlament britànic, com la de l'exprimer ministre Winston Churchill, protegida amb uns panells per evitar atacs com els soferts per altres monuments durant les protestes antiracistes.

De res va servir la petició de les autoritats en què demanaven a la població que no particiés en les manifestacions convocades per aquest dissabte a causa del risc de violència.

«No sortiu al carrer per protestar en els pròxims dies», havia publicat l'alcalde londinenc, Sadiq Khan, que reiterava el seu suport a el moviment Black Lives Matter.

La Policia britànica havia imposat restriccions a les protestes previstes per ahir te a Londres davant el temor d'enfrontaments entre manifestants contra el racisme i la brutalitat policial davant de grups d'ultradreta. Les anteriors manifestacions antiracistes del moviment Black Lives Matters (BLM) van culminar amb la destrucció d'estàtues d'antigues figures associades a l'esclavisme de l'era colonial britànica, un acte que va enfurismar grups d'ultradreta.



Aldarulls a París

A París, la Policia també va utilitzar gasos lacrimògens per dispersar una multitudinària protesta a la ciutat contra la violència policial i el racisme, que havia degenerat en enfrontaments entre antifeixistes i ultranacionalistes. La manifestació, que va congregar unes 20.000 persones segons van confirmar fonts de l'organització a 'Le Figaro', va estar convocada per Assa Traore, el germà d'un jove de raça negra, Adama, que va morir sota custòdia policial el 2016 al nord de la capital francesa.

Els contramanifestants d'extrema dreta van desplegar una enorme pancarta denunciant el que van anomenar «racisme anti-blanc» des d'un terrat, que va ser feta miques ràpidament pels residents d'un balcó en un dels pisos inferiors.

Les últimes protestes han revifat el debat a França sobre el racisme, però també sobre les tàctiques policials. Les forces de seguretat ja van ser criticades l'any passat per la duresa de les seves tàctiques durant les manifestacions, sovint violentes, de el moviment de protesta dels «armilles grogues».