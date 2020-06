«Les protestes han estat segrestades per extremistes violents»

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha alertat que les protestes antirracistes al país «han estat segrestades per extremistes violents» i demana a la població que no assisteixia les convocatòries. «L'única via d'acció responsable és mantenir-se permanentment separats de les protestes», va afirmar Johnson.

Així mateix, el mandatari ha lamentat que l'estàtua de l'exprimer ministre Winston Churchill que es troba al centre de Londres hagi resultat danyada durant les protestes. «És absurd i terrible que aquest monument nacional corri el risc de ser atacat per manifestants violents», va assenyalar Johnson. L'estàtua es troba ara tapiada després que un grup de manifestants fessin un graffiti amb la frase «era un racista».

Per a Johnson, l'estàtua és un «recordatori permanent dels seus èxits a l'hora de salvar el país, i a tot Europa, de el feixisme i la tirania racista», segons informacions de la BBC.



Revisió del llegat

Durant les protestes, però, moltes persones han instat a una «revisió del llegat de Churchill, inclosa la seva postura supremacista i la seva permissió davant la brutalitat exercida per les forces colonials britàniques a l'Índia».

El primer ministre, que ha estat acusat de racisme en diverses ocasions, ha demanat a la població "evitar editar o censurar el passat britànic".

Des del moviment antiracisme, però, van recalcar que no seran silenciats per Boris Johnson. I han titllat de «desgràcia» els comentaris realitzats per Johnson.