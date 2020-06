Podem recorda al PSOE que el rei emèrit ja no és inviolable

El diputat d'En Comú Podem i secretari primer de Congrés, Gerardo Pisarello, ha recalcat que ja no val l'argument de la inviolabilitat del rei emèrit que sol esgrimir el PSOE per rebutjar que el Congrés ho investigui perquè Joan Carles I ja està essent investigat per la Fiscalia del Tribunal Suprem per si hi hagués comès blanqueig i delicte fiscal per les comissions de l'AVE a la Meca.

Unides Podem, d'una banda, i partits independentistes, nacionalistes i Més País, de l'altra, van registrar aquesta setmana al Congrés noves peticions de comissió d'investigació sobre els negocis de l'Rei emèrit, sobre els quals la Mesa que presideix Meritxell Batet s'ha de pronunciar en seva reunió d'aquest dimarts.

Està per veure si l'òrgan de govern del Congrés acceptarà el seu tràmit o si, per contra, el PSOE, el PP i Vox tornaran a rebutjar-les seguint l'argument dels lletrats de la Cambra que el Rei és «inviolable».

Aquestes peticions es van dur a Congrés la mateixa setmana que s'ha conegut que la Fiscalia de l'Tribunal Suprem investigarà si el pare de el Cap de l'Estat pel suposat cobrament d'una comissió per fer d'intermediari en l'adjudicació de les obres de l'AVE a La Meca en favor d'un conglomerat d'empreses espanyoles.



Procés intern

Per altra banda, Podem ha obert des d'aquest divendres i fins al 17 de juny les votacions per elegir els seus nous òrgans de direcció autonòmics en onze comunitats, i de moment, el vicepresident segon de Govern i recentment reelegit secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ja s'ha assegurat el control de la formació estatge a Madrid, Extremadura, Múrcia i Cantàbria, on els seus candidats afins no tenen rival.

No obstant això, sí que estan en joc Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, País Basc, Castella-la Manxa i la Rioja. En gairebé totes aquestes comunitats, Iglesias ha apadrinat candidatures sota la seva marca 'Un podem Amb tu, amb la qual va revalidar el seu lideratge en la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal telemàtica de maig, i amb la qual ara aspira a tornar a controlar unes territoris que estaven en mans de sectors crítics, o dirigits per gestores.

Després d'aquesta assemblea de Vistalegre III, que va ser ajornada per a Covid-19, i que va registrar una participació molt baixa, Podem ha reprès ara les assemblees ciutadanes autonòmiques per recompondre l'organització en onze de les autonomies.