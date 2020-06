El TC debatrà demà els recursos sobre com s'acata la Constitució

L'ordre del dia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) inclou els tres recursos presentats en el seu dia pel PP i Cs contra l'acord de la presidenta de Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, sobre les diferents fórmules d'acatament utilitzades per alguns diputats durant la sessió constitutiva de Congrés dels diputats en l'anterior legislatura, el 21 de maig de el 2019.

La manca de resolució d'aquest assumpte va motivar que els parlamentaris que van ser elegits en els últims comicis generals de jurar o prometessin la Constitució el passat mes de desembre sense que el tribunal de garanties hagués resolt encara sobre la validesa de les diferents fórmules d'acatament utilitzades per alguns diputats.

Els afegits a la fórmula original van tornar a repetir-se, i en aquesta última ocasió va ser Vox la qual va presentar recurs contra les fórmules emprades contra un total 29 diputats d'ERC, Bildu, Junts, CUP i fins i tot Unides Podem.



Recurs de VOX

Segons fonts del Tribunal Constitucional consultades, el recurs presentat per Vox no està sobre la taula, tot i que hi ha una petició d'un grup de magistrats, tots de sector conservador de tribunal, sol·licitant que la resolució final del tema dels acataments es dugui a Ple, integrat per dotze magistrats, en comptes de resoldre-ho per la Sala de sis en la qual ha recaigut l'assumpte.