Arriben els primers turistes alemanys a les Balears amb l'inici del pla pilot

Les Balears han començat aquest dilluns a rebre els primers turistes alemanys que arriben amb l'inici del pla pilot per a la reobertura del turisme, que s'ha reduït a una setmana, després de l'anunci de Sánchez, que a partir del pròxim 21 de juny s'aixecaran els controls de les fronteres de la Unió Europea.

Amb aquesta arribada, Balears s'ha convertit en la primera destinació d'Espanya que s'obre al mercat internacional amb dos vols programats des de Frankfurt i Düsseldorf, operats per TUIfly.

Els turistes no han hagut de sotmetre's a tests previs de coronavirus en origen, sinó que els controls sanitaris consisteixen en un qüestionari de salut pública a bord de l'avió i una presa de temperatura -mitjançant càmeres termogràfiques- a l'arribada a l'aeroport de destinació.

En aterrar a les Balears els viatgers han rebut un missatge de text amb informació sanitària rellevant, com números de contacte d'emergències i mesures a observar. També se'ls ha fet lliurament de fullets informatius.



Pla pilot de turisme

El pla pilot anava a transcórrer durant la segona quinzena de juny, i tenia previst l'arribada, al llarg d'aquest període, de fins a 10.900 turistes procedents d'Alemanya, que no haurien de passar la quarantena imposada a la resta de viatgers internacionals.

Els 10.900 turistes que havien d'arribar d'una forma esglaonada representaven un 0,9% dels visitants que va tenir la Comunitat en la mateixa quinzena de 2019. Les companyies aèries han d'informar del nombre màxim de places diàries.

Alemanya és el principal mercat emissor de turistes cap a Balears, sobretot per a Mallorca. No obstant això, un altre dels principals motius per dur a terme la prova pilot amb aquest país ha estat que la seva situació epidemiològica és similar a la de les Balears.

