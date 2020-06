«La botiga a Girona? No tenim previst obrir centres de molts metres i magatzem annex»

Ikea va obrir els seus centres comercials la setmana passada a Catalunya després del tancament obligat imposat per l'estat d'alarma i el confinament. Entre noves mesures de seguretat, el gegant suec afronta l'exercici amb el llast de pèrdues mitjançant plans per definir nous models de venda i contacte amb els clients a Espanya, de la mà de petites botigues urbanes. La directora general de l'empresa a Espanya, Petra Axdorff, explica les estratègies de la firma i les conseqüències del primer trimestre marcat per la covid-19.



Com va ser la reobertura de botigues d'Ikea a Catalunya?

Va ser sorprenent. A les botigues de Barcelona vam registrar l'entrada d'unes 7.000 persones en tres hores després d'obrir.

Era el que esperaven?

Percebíem que els consumidors espanyols i catalans tenien ganes de comprar a les botigues d'Ikea. I es va confirmar.

De quina manera afectarà el coronavirus els comptes d'Ikea?

Vam iniciar l'exercici al setembre amb un creixement de les vendes fins al febrer del 10%. A l'abril, vam tenir una caiguda del 80%. Pel tancament de botigues vam haver de respondre amb estratègies per compensar aquesta situació: Rt, venda online i Delivering. Hem tingut tres mesos de pèrdues, de grans pèrdues, però és aviat per estimar l'impacte en el tancament de l'exercici.

I les inversions?

Algunes han quedat paralitzades. El que farem és reprendre les inversions encara que per sota del que s'estimava per a les mateixes dates i centrant-nos en tres àrees fonamentals: la primera és aconseguir ser capaços d'oferir bons productes per a la llar al menor preu. Aquest any hem destinat 13,5 milions per reduir els preus. L'altra és fomentar l'accessibilitat als nostres productes i serveis, volem que hi hagi un Ikea a prop de cada domicili. Especialment pensem en Barcelona i Madrid, però encara no sabem amb quin format de botiga ni exactament on. I la tercera línia és potenciar noves línies de negoci, solucions energètiques i sostenibles. Encara que algunes inversions es posposaran al 2021, però pensem que invertirem més aquest guany que en el 2019.

I què passa amb l'anunciada botiga urbana a Barcelona?

Estem planejant incrementar l'accessibilitat als nostres productes a Barcelona, i ho farem amb un nou format de botiga, no sabem si en forma de botiga o de servei de planificació de reformes. Serà aquest any, però no puc concretar ni terminis, ni format específic.

Han canviat els hàbits de consum amb la covid-19?

Absolutament. El que ha passat reforça les campanyes de publicitat que ha fet en el passat Ikea; que el lloc on vivim és molt important. La llar ha guanyat protagonisme amb la covid-19. Hem après l'important que és que el mobiliari que tenim s'adapti a les necessitats. Les vendes de productes d'emmagatzematge han augmentat el 180% i les de mobles d'exterior al 300%.

Gastaran més les famílies en el seu habitatge?

Penso que després del coronavirus el que succeirà és que el pes en el pressupost familiar de les despeses en l'habitatge creixerà, però potser no en termes de volum. A Espanya es gasten 900 euros a l'any en l'habitatge de mitjana.

Quin creixement tindrà la venda online per a Ikea després del coronavirus?

El proper any podria augmentar fins al 15% (9% en el 2019). I seguirà augmentant cada any. L'important és oferir una experiència omnicanal.

I els grans Ikea projectats en el passat per a Girona i Tarragona?

Obrir botigues de molts metres quadrats i magatzem annex no està entre els projectes d'Ikea a escala mundial. El que volem és situar botigues a prop dels clients amb noves experiències de compra.