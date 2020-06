Celaá proposa que les classes es facin a l'aire lliure

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va recordar ahir que l'única mesura obligatòria per als centres escolars és respectar el metre i mig de distància i aposta per posar aules «a la biblioteca o a l'aire lliure, sota el sostre del pati» per «aprofitar el bon temps que té el país».

En una entrevista que va publicar ahir La Vanguardia, la ministra va recordar que les comunitats autònomes «tenen les competències intactes» per gestionar el nou curs. «La definició d'horaris correspon a les conselleries i la recerca d'espais a cada centre», va detallar. Celaá creu que l'escola és «insubstituïble» però fa èmfasi en què «la digitalització és fonamentat». En aquest sentit, tot i que afirma que «s'ha avançat una barbaritat» durant aquest mesos de confinament, reconeix que encara hi ha «milers d'alumnes desconnectats» que no disposen de les eines necessàries.

És per això que la ministra d'Educació va avançar que el propòsit del Govern de Sánchez és que «cada nen tingui un ordinador portàtil o una tauleta i que tots es formin en educació digital». Així doncs, segons va explicar Celaá, des del govern faran un «pla de digitalització amb les comunitats autònomes, finançat amb fons FEDER». A més, explica que inclouran la «formació de docents i les famílies».

A més, va recordar que en l'acord al qual han arribat amb les comunitats autònomes, tret de Madrid i el País Basc, «s'inclouen els serveis de transport i menjador». Sobre la proposta que fins als deu anys es creïn grups estables d'uns 15 alumnes que no hagin de mantenir les distàncies de seguretat, la ministra va explicar que traslladaria la petició dels consellers de més flexibilitat al ministeri de Sanitat i va assenyalar que «no hi ha una ratlla definida». «Potser el grup ideal de 15 alumnes acabarà sent més gran», va reconèixer.