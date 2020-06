«No hi ha alternativa que permeti que Nissan continuï a Barcelona»

El tancament de les plantes de Nissan a Catalunya, anunciat el 28 de maig, ha causat commoció en el sector de l'automòbil a Espanya. El tancament és un fet i és conseqüència, segons el president de Nissan Europa, Gianluca De Ficchy, d'un problema de sobreproducció mundial de la marca, la sortida de Daimler de la producció del seu pick-up a la planta de la Zona Franca i la conseqüent baixa productivitat de la factoria. Uns fets purament econòmics i industrials que no permeten ajustos que no siguin el tancament, segons l'empresa. L'adeu de Nissan amenaça més de 20.000 llocs de treball entre directes i indirectes.



Quines són les causes de la decisió?

Hem realitzat una anàlisi important del futur de la planta de Barcelona. És un estudi que es va iniciar fa ja diversos mesos que ens ha portat a revisar totes les possibles alternatives per al futur industrial de la Zona Franca i totes les operacions relacionades amb la planta, així com una anàlisi molt exhaustiva dels resultats del grup a tot el món. Tot es va accelerar arran de la decisió de Daimler d'interrompre la producció de la pick-up Classe X que s'estava fabricant a Barcelona. Tenint en compte totes les alternatives possibles i totes les ajudes proporcionades pels governs, i les inversions necessàries per adaptar la planta a la normativa futura i garantir la competitivitat, hem descobert que no hi ha solucions alternatives per al futur. Per això el grup ha expressat la seva intenció d'iniciar un procés de consultes dirigit al tancament, així com també els centres de Sant Andreu i Montcada i totes les funcions associades, incloses compres, investigació i desenvolupament.

Com i on es va prendre la decisió?

No és una decisió regional perquè hi ha hagut molts comentaris per trobar altres idees i opcions dins del grup. El grup és una entitat única, i els estudis s'han fet dins el comitè executiu de Nissan Motor Limited i també en el consell de direcció. La regió que jo represento segueix la mateixa direcció.

Les xifres que s'estudien d'uns 1.450 milions d'euros per tancar la planta són elevades. Prefereixen tancar a buscar una sortida?

L'únic que puc dir és que la intenció de tancar la planta no és fàcil de prendre, és una decisió cara, però hem tingut en compte tots els elements de l'estudi. La continuïtat també i les alternatives possibles. Els costos associats al tancament també s'han tingut en compte, i com a conclusió és que no hi havia solució alternativa viable que permetés la continuïtat.

Parlen de la baixa productivitat, però en aquests anys no han assignat nous models. Es podria haver salvat la planta amb noves assignacions?

Ni tan sols assignant un nou model la planta seria rendible. La capacitat de producció que tenim al món és excessiva i també a Europa. Tenint en compte la taxa d'ús de la planta, que està entre el 20% i el 24%, i veient que en els propers anys hagués caigut encara més, l'assignació d'un nou model tampoc hagués portat a una capacitat suficient perquè la fàbrica fos sostenible. No hi ha prou necessitat de producció al món per salvar la sobrecapacitat que tenim. S'ha de reduir. No hi havia solució sostenible i viable.

S'han arribat a plantejar les propostes dels governs català i espanyol, o no les han tingut en compte?

Hem tingut converses constants i hem celebrat diverses reunions amb el Govern per revisar les condicions en què haguéssim pogut continuar les activitats en cas de ser possible, i hem tingut un ampli debat sobre les mesures de suport. Voldria donar les gràcies al Govern per tots els esforços que han dedicat i el suport per a la possible assignació d'un model en el futur. Els ajuts de les administracions s'han debatut i s'han tingut en compte també en els estudis que hem realitzat. Però ni tan sols tenint en compte aquestes ajudes el resultat de l'estudi és diferent, no hi havia una solució alternativa possible.

Quin futur tenen les seves plantes a Àvila i Cantàbria? Passaran a l'òrbita de Renault?

L'estudi només afectava la Zona Franca i els seus centres de Sant Andreu i Montcada. Àvila i Cantàbria no estan afectades perquè tenen el seu propi pla industrial, que és independent de les activitats de Barcelona. Es gestionen des de Nissan i seguirem gestionant-les en el futur, són plantes que donen servei també al grup i al negoci de Renault, formen part de la sinergies de l'aliança, però la gestió és de Nissan.

Ajudaran a buscar algun inversor extern per a la planta de Barcelona?

La prioritat és iniciar un procés de consultes, que ha començat ja, per compartir les conclusions de l'estudi. Tenim previst implicar tots els interlocutors per avançar en aquest procés i compartir la intenció de tancar la planta. No hem inclòs cap altra alternativa.

Han perdut molt a la Zona Franca en els dos últims anys?

No revelem xifres. La utilització de la planta no ha estat gaire elevada en el passat. Però el problema no és el passat, sinó el futur. El més preocupant és la taxa d'ús de la planta i és el que hem tingut més en compte.

Com pot explicar-ho als treballadors?

No resulta gens fàcil prendre una decisió tan complexa com aquesta. No és que tingui res a veure amb la qualitat de la producció a Barcelona, ni amb la qualitat dels empleats, com ja vaig dir quan vaig venir a presentar les inversions de futur. La intenció de l'empresa era tenir en compte el valor de tots aquells que treballen a la fàbrica i fer honor al que havien demostrat en el passat. Esperàvem que els mateixos resultats seguissin en el futur. Malauradament amb les circumstàncies de mercat a les que hem hagut d'enfrontar-nos i al percentatge d'ús de la planta, la capacitat no havia de ser sostenible. És una decisió molt difícil que hem revisat en diverses ocasions. L'hem avaluat des de molts angles. Ha estat molt difícil, una decisió que hem adoptat tenint en compte un enorme respecte per les implicacions que tindrà.