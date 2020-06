regne unit alemanya frança estats units

Altres països

Al Regne Unit no hi ha precedents recents ni de processaments judicials o de condemnes. L'únic membre de la família reial que s'ha vist embolicat en escàndols ha estat el príncep Andreu, fill de la Reina.

Alemanya no coneix la figura de la inviolabilitat per al seu cap d'Estat. El president de la república ha de retre comptes amb la justícia en cas d'irregularitats en la seva gestió pública o per la seva vida privada.



L'any 2011, Jacques Chirac va ser condemnat a dos anys de presó exempts de compliment. Únicament va poder ser jutjat quan va abandonar l'Elisi perquè la Constitució atorga al seu inquilí immunitat absoluta.



El principi de la igualtat davant la llei és més nominal que real. Després de la crisi de 2008, asseguradores i bancs van pagar multes milionàries.